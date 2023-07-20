Грузовик сбил 13-летнего велосипедиста на трассе М5 в Рязани

За рулем автомобиля Scania с полуприцепом был 36-летний рязанец.

19 июля в Рязани на 185 километре трассы М5 «Урал» грузовик сбил юного велосипедиста. Произошло это примерно в 14:50, сообщает пресс-служба областного УМВД.

За рулем автомобиля Scania с полуприцепом был 36-летний рязанец. Велосипедом управлял 13-летний мальчик.

«В результате происшествия подросток получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка», - отмечают в полиции.

Всего за минувшие сутки в трех ДТП с пострадавшими травмы различной степени тяжести получили три человека. Еще один наезд на велосипедиста, на этот раз на 14-летнюю девочку, произошел 19 июля на улице Новоселов (читать подробнее)