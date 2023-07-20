Нашествие непарного шелкопряда в Рязанской области: минприроды упустило 2023 год

Нашествие непарного шелкопряда прокомментировал глава рязанского минприроды Александр Новиков.

20 июля во время публичного отчета замгубернатора Анны Росляковой и ее блока министр природопользования Рязанской области Александр Новиков ответил на вопрос о нашествии в регионе непарного шелкопряда. Из его слов следует, что ситуацию 2023 года ответственные чиновники фактически упустили из-под контроля.

Прежде всего, Новиков заявил, что не только в Рязанской области, но и в других регионах России «сложилась благоприятная обстановка для размножения вредных организмов». Затем он заговорил... про 2021 год.

«Центром защиты леса в 2021 году выявлен очаг непарного шелкопряда в рамках осеннего мониторинга. Министерство провело работу, получили денежные средства. В 2022 году обработано порядка 2000 гектаров от непарного шелкопряда», - произнес Новиков.

Про 2023-й министр не сказал ни слова. При этом в июне текущего года минприроды поясняло, что момент упущен: обработка проводится во вторую-третью декаду мая - в период развития гусениц.

«По итогам осенней инвентаризации министерство в рамках защиты бюджетных проектировок будет направлять заявку на получение дополнительных средств. В 2024 году в весенний период мы будем проводить мероприятия по локализации очага», - обещает Новиков.

То есть прошлой осенью этого, очевидно, сделано не было.

На днях появилось видео «оккупированной» бабочками непарного шелкопряда деревни Деулино.