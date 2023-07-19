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НовостиОбщество19 июля 2023 17:02

На улице Новаторов в Рязани перекроют движение

Дорога будет временно перекрыта на участке от дома №2 корп. 1 до дома №2 корп. 2
Источник:kp.ru
На улице Новаторов перекроют движение с 08:00 22 июля до 24:00 7 сентября 2023 года. Фото: Администрация Рязани

На улице Новаторов перекроют движение с 08:00 22 июля до 24:00 7 сентября 2023 года. Фото: Администрация Рязани

В Рязани на улице Новаторов от дома №2 корп. 1 до дома №2 корп. 2 временно перекроют движение, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Перекрытие участка дороги связано с капитальным ремонтом теплосетей. Ограничение движения продлится с 08:00 22 июля до 24:00 7 сентября 2023 года.

На время работ будут установлены знаки предупреждения и направления движения.

«Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении.