Рязанец за пьяное вождение приговорен к двум годам колонии строгого режима. Фото: Светлана Маковеева

Рязанца за повторную езду в нетрезвом виде приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

1 декабря 2022 года инспекторы ГИБДД остановили автомобиль. За рулем находился мужчина, которому в июле того же года назначили условное лишение свободы сроком 10 месяцев и лишили прав на два года за аналогичное нарушение.

Медосвидетельствование показало, что мужчина вновь сел за руль в нетрезвом виде. Во время суда он полностью признал свою вину.

На этот раз его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением прав на два года.