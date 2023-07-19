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НовостиПроисшествия19 июля 2023 16:01

Рязанец за пьяное вождение приговорен к двум годам колонии строгого режима

Мужчина повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения
Источник:kp.ru
Рязанец за пьяное вождение приговорен к двум годам колонии строгого режима. Фото: Светлана Маковеева

Рязанец за пьяное вождение приговорен к двум годам колонии строгого режима. Фото: Светлана Маковеева

Рязанца за повторную езду в нетрезвом виде приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

1 декабря 2022 года инспекторы ГИБДД остановили автомобиль. За рулем находился мужчина, которому в июле того же года назначили условное лишение свободы сроком 10 месяцев и лишили прав на два года за аналогичное нарушение.

Медосвидетельствование показало, что мужчина вновь сел за руль в нетрезвом виде. Во время суда он полностью признал свою вину.

На этот раз его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением прав на два года.