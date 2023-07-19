Расчистка русла реки Солотча под Рязанью может завершиться в октябре

Фото: rznoblduma.ru

18 июля депутаты Рязанской областной Думы Татьяна Баринова и Григорий Парсентьев совершили поездку к реке Солотча, где ведутся работы по расчистке русла. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, мероприятие прошло в рамках многоуровневого депутатского контроля. В нем также поучаствовали первый замминистра природопользования Александр Акимов, представители подрядчика, Мещерского научно-технического центра, Общественной палаты региона.

Работы стоимостью более 125 млн рублей проводятся за счет средств федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». До 25 ноября должно быть расчищено 3 км русла реки от санатория «Старица» до моста у музея И.П. Пожалостина.

Александр Акимов пояснил депутатам и общественникам, что организации, с которыми были заключены госконтракты в 2021-2022 годах, не смогли расчистить русло из-за отсутствия специализированной техники и опыта в данной сфере. Теперь работает рязанская компания с опытом в расчистке русел рек.

На встрече прозвучало, что на данный момент изъято 90 тысяч кубометров донных отложений, что составляет более 65% от запланированного объема.

- Подрядчик выполняет работы качественно. Уже многое из запланированного в рамках проекта сделано. Особенно радует, что работы ведутся с опережением графика. Подрядчик заверил нас, что сдаст объект в октябре текущего года. Это на месяц раньше установленного срока, - цитирует пресс-служба Рязоблдумы заместителя председателя комитета по экологии и природопользованию Татьяну Баринову.

Депутаты отметили важность проекта для Рязани и сообщили, что в рамках осенней сессии планируется обсудить возможность дальнейшей расчистки русла реки ниже по течению.