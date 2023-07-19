Более 80 законов приняла Рязанская областная Дума в ходе весенней сессии

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19 июля состоялось заключительное заседание весенней сессии Рязанской областной Думы. Председатель регионального парламента Аркадий Фомин кратко подвел ее итоги.

В ходе весенней сессии депутаты приняли более 80 законов и более 300 постановлений.

Как отметил Аркадий Фомин, прежде всего законодательная деятельность была направлена на поддержку жителей Рязанской области и развитие региона.

«В своем послании Федеральному Собранию наш президент делал акцент на поддержке материнства и детства, улучшении демографической ситуации в стране. Мы с вами не только реализуем в Рязанской области федеральные меры поддержки, но и вводим дополнительные региональные», - высказался председатель Рязаоблдумы.

В качестве примера Аркадий Фомин привел закон о единовременной выплате при рождении ребенка в размере 20 тыс. рублей и в размере 50 тыс. рублей при рождении первенца для молодых мам в возрасте до 25 лет. Пособие, утвержденное Думой по инициативе губернатора Павла Малкова, выплачивается независимо от уровня дохода семей.

«Это своевременная мера поддержки, и на сегодняшний день более 1,4 тыс. женщин получили пособия по 20 тыс. рублей и 286 молодых мам - по 50 тыс. рублей. Сумма поддержки составила более 43 млн рублей из областного бюджета», - поделился актуальной информацией спикер.

Пристальное внимание уделяется вопросу предоставления земельных участков многодетными семьям. Принят закон о денежных компенсациях до 200 тыс. рублей взамен земельного участка. Средства можно направить на погашение ипотеки и целевого жилищного займа. Уже 203 многодетные семьи получили выплаты на общую сумму почти 40 млн рублей. Совместно с областным правительством продолжается работа по обеспечению предоставляемых участков необходимой инфраструктурой.

Также Аркадий Фомин упомянул о принятии закона, призванного обеспечить постоянным уходом пожилых рязанцев, которые в нем нуждаются.

«Мы приняли закон, который позволяет родственникам таких людей пройти обучение и официально трудоустроится в качестве помощника по уходу. С 1 января этот закон вступил в силу и уже 800 рязанцев ухаживают за своими близкими и получают за это, по сути, заработную плату», - рассказал Аркадий Фомин.

В ходе весенней сессии расширена программа социальной газификации. Теперь субсидию в размере 100 тыс. рублей можно использовать не только для проведения работ по подключению газового оборудования, но и на его приобретение. Дополнен перечень льготных категорий граждан, имеющих право участвовать в программе.

Идет процесс муниципальных образований в муниципальные округа. Создана и продолжает совершенствоваться законодательная база. Председатель Рязоблдумы пояснил, что это позволит повысить эффективность управления территориями и равномерно распределять бюджетные средства.

Одним из главных вопросов законодательной повестки председатель регионального парламента назвал оказание помощи участникам СВО и членам их семей. Рязоблдума приняла ряд законов, распространив региональные меры поддержки не только на мобилизованных граждан, но также на военнослужащих по контракту и добровольцев. Это внеочередное и бесплатное предоставление социальных услуг, путевок в детские лагеря, отдых и восстановление в социально-реабилитационном центр «Сосновый бор», бесплатная юридическая помощь.

Кроме того, 19 июля депутаты приняли закон об освобождении от уплаты транспортного налога за 2022 и 2023 годы всех участников СВО. Ранее льгота действовала на налоговый период 2021 года и распространялась на мобилизованных граждан, но не охватывала контрактников, добровольцев, сотрудников ряда силовых органов.

С данной инициативой выступила зампредседателя областного комитета семей воинов Отечества, вдова Героя России Павла Кривова, погибшего в ходе СВО, Анна Иванова. Предложение поддержал губернатор, а депутаты Рязоблдумы подготовили соответствующий законопроект.

«Безусловно, эта работа будет продолжена, чтобы помощь нашим бойцам и их семьям была эффективной и, главное, своевременной», - подчеркнул Аркадий Фомин и поблагодарил депутатов, которые активно принимают участие в сборе и доставке гуманитарной помощи в зону СВО.

По завершении весенней сессии председатель Рязоблдумы призвал коллег-депутатов сохранять на контроле в своих округах ход работ по благоустройству территорий, ремонту дорог, строительству социальных и иных объектов. Также он напомнил, что в ходе осенней сессии парламентариям предстоит большая работа над бюджетом на следующий трехлетний период.

«Уверен, что приоритеты бюджета останутся прежними - развитие региона и повышение качества жизни людей», - подытожил Аркадий Фомин.