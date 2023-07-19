Закон о запрете на продажу алкоголя в Рязанской области изменили

В Рязанской области изменили закон о запрете на продажу алкоголя. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

19 июля депутаты Рязанской областной Думы рассмотрели проект закона, внесенный губернатором Павлом Малковым, об изменениях в законе «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».

По словам министра экономического развития региона Андрея Варфоломеева, изменения переносят запрет на розничную продажу алкоголя в День молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня. Данный запрет не касается продаж алкоголя в кафе-барах, ресторанах и других точках общепита.

4 июля на заседании правительства Рязанской области чиновники изменении норму о запрете розничной торговли алкоголем в определенные даты. Одной из таких дат обозначили 27 июня (подробнее).