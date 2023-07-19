МУП «УРТ» остро нуждается в водителях автобусов на зарплату от 50 тыс. рублей.

В связи с пополнением парка техники МУП «УРТ» остро нуждается в кадрах. Водителям категории D предлагают прийти на зарплату от 50 тыс. рублей.

Также есть возможность пройти обучение на предприятии:

«Для обучения принимаются водители категорий В и С и стажем более 3 лет с дальнейшим трудоустройством на МУП «УРТ», - рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Набирает УРТ и учеников водителей троллейбусов, которых полгода обучают на базе предприятия. На это время полагается стипендия 20 тыс. рублей.

Кроме того, идет набор слесарей ремонтной службы, кондукторов и других специалистов. Более подробная информация по телефону: 8(4912) 95-23-81.