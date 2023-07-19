С 20 июля в Рязани отключат горячую воду в домах на пяти улицах

В Рязани по целому ряду адресов отключат горячую воду с 20 июля по 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ.

В список попали 25 домов на улицах Васильевской, Зафабричной, Новоселов, Птицеводов и Шереметьевской.

Отключение связано с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения, которые проводит МУП «РМПТС».

А накануне, напомним, появился график отключений горячей воды в августе 2023 года (подробнее).

Где отключат ГВС с 20 июля по 2 августа:

- ул. Васильевская, д. 16;

- ул. Зафабричная, д. 2 корп. 1, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 12а (ДК «Птицеводов»), д. 14;

- ул. Новоселов, д. 51, д. 51 корп. 1, д. 51 корп. 2, д. 51 корп. 3, д. 53, д. 53 корп. 1, д. 53 корп. 2, д. 53 корп. 3, д. 55;

- ул. Птицеводов, д. 2, д. 3, д. 5, д. 12;

- ул. Шереметьевская, д. 9, д. 9 корп. 1, д. 9 корп. 2.