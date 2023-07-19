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НовостиАвто19 июля 2023 11:37

На площади Ленина водителям разрешили поворот налево, на улицу Маяковского

В Рязани на площади Ленина изменили схему движения
Источник:kp.ru
Схема движения изменилась на площади Ленина в Рязани. Фото: ПУВР.

Схема движения изменилась на площади Ленина в Рязани. Фото: ПУВР.

На площади Ленина в Рязани изменили схему движения. Теперь автомобилисты, проезжая через площадь в сторону Первомайского проспекта, могут повернуть налево – на улицу Маяковского. Соответствующий разрешающий дорожный знак появился на тросовой растяжке.

Нововведение связано с ремонтом магистральной теплосети на одном из участков Первомайского проспекта.

Ранее мэрия сообщала, что до 16 августа движение частного транспорта закрыто на участке от дома №25 до дома №17 по Первомайскому проспекту. Проехать может только пассажирский транспорт по крайней полосе в сторону площади Победы, в сторону площади Ленина - от улицы Павлова. По этой же причине остановку «Дом художника» передвинули ближе к площади Ленина.