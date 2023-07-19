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НовостиОбщество19 июля 2023 9:54

Угрозу безопасности детей обнаружили в шести образовательных учреждениях

В шести образовательных учреждениях Сараевского района выявлена угроза безопасности детей
Источник:kp.ru
В шести образовательных учреждениях Сараевского района выявлена угроза безопасности детей.

В шести образовательных учреждениях Сараевского района выявлена угроза безопасности детей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Сараевского района проверила работу детсадов и обнаружила многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в Сараевском детском саду №4 «Сказка» оконные блоки не оборудовали замками безопасности. Это повышает риск выпадения детей из окон, а также проникновения посторонних лиц на объект.

Аналогичные нарушения прокуроры обнаружили еще в пяти образовательных учреждениях Сараевского района.

В настоящее время администрация образовательных учреждений рассматривают представления, которые внесла прокуратура по итогам проверки.