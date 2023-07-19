Угрозу безопасности детей обнаружили в шести образовательных учреждениях

В шести образовательных учреждениях Сараевского района выявлена угроза безопасности детей.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Прокуратура Сараевского района проверила работу детсадов и обнаружила многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, в Сараевском детском саду №4 «Сказка» оконные блоки не оборудовали замками безопасности. Это повышает риск выпадения детей из окон, а также проникновения посторонних лиц на объект.
Аналогичные нарушения прокуроры обнаружили еще в пяти образовательных учреждениях Сараевского района.
В настоящее время администрация образовательных учреждений рассматривают представления, которые внесла прокуратура по итогам проверки.