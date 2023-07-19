По поводу отчуждения участка ДОСААФ в Рязани облдума обратится в прокуратуру

Имущество рязанского ДОСААФ оказалось разбазарено.

И.о. председателя РО ДОСААФ России Рязанской области Анатолий Бороненков заявил, что у общества отчужден участок на улице Горького. Основания руководителю неизвестны. Тему подняли на заседании Рязанской областной Думы 19 июля.

Бороненков отметил, что участок примыкает к единственному оставшемуся тиру ДОСААФ в Рязани.

«Примыкающий земельный участок, который ранее принадлежал ДОСААФ, передан частной организации. Как это произошло и на каких основаниях, для нас большой вопрос», - произнес Бороненков.

Депутат Игорь Мурог добавил, что ДОСААФ «за последние 10 лет» лишилось 20 объектов, в том числе восьми тиров.

Председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин заявил, что намерен обратиться в прокуратуру:

«По информации, которая была публично озвучена по отчуждению земельного участка в Рязани, где тир расположен, здесь надо уже сейчас обратиться в прокуратуру Рязанской области. Если позволите, я от себя как от председателя сделаю обращение на имя нового прокурора Рязанской области Дмитрия Коданева с просьбой рассмотреть внимательно этот вопрос и взять его на личный контроль», - сказал Фомин.