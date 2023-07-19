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НовостиОбщество19 июля 2023 9:49

По поводу отчуждения участка ДОСААФ в Рязани облдума обратится в прокуратуру

Проблему поднял нынешний и.о. председателя Анатолий Бороненков на заседании 19 июля
Антон КОНОВАЛОВ
Имущество рязанского ДОСААФ оказалось разбазарено.

Имущество рязанского ДОСААФ оказалось разбазарено.

И.о. председателя РО ДОСААФ России Рязанской области Анатолий Бороненков заявил, что у общества отчужден участок на улице Горького. Основания руководителю неизвестны. Тему подняли на заседании Рязанской областной Думы 19 июля.

Бороненков отметил, что участок примыкает к единственному оставшемуся тиру ДОСААФ в Рязани.

«Примыкающий земельный участок, который ранее принадлежал ДОСААФ, передан частной организации. Как это произошло и на каких основаниях, для нас большой вопрос», - произнес Бороненков.

Депутат Игорь Мурог добавил, что ДОСААФ «за последние 10 лет» лишилось 20 объектов, в том числе восьми тиров.

Председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин заявил, что намерен обратиться в прокуратуру:

«По информации, которая была публично озвучена по отчуждению земельного участка в Рязани, где тир расположен, здесь надо уже сейчас обратиться в прокуратуру Рязанской области. Если позволите, я от себя как от председателя сделаю обращение на имя нового прокурора Рязанской области Дмитрия Коданева с просьбой рассмотреть внимательно этот вопрос и взять его на личный контроль», - сказал Фомин.