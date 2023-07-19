Прокуратура выяснит, отравляли ли чиновники под Рязанью бездомных собак

Информацию о массовом отравлении собак в Турлатове проверит прокуратура.

Прокуратура Рязанской области организовала проверку сообщений о массовом отравлении собак в деревне Турлатово Рязанского района.

Прокурорские работники установят все обстоятельства случившегося, а также оценят соблюдение требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными.

«По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

По мнению зоозащитницы Ольги Цынгалевой, сотрудницы местной администрации якобы чем-то кормили животных. Через пару часов собаки стали падать, их рвало пеной и кровью (читать подробнее).