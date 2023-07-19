Усиление ветра и гроза ожидаются на территории Рязанской области 19 июля

В среду, 19 июля, на территории Рязанской области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, в отдельных районах региона возможна гроза, предупреждает управления МЧС со ссылкой на метеорологов.

В связи с непогодой в ведомстве просят рязанцев соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.

«Если вечером отключится электричество, держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара», - говорится в сообщении.