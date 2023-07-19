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НовостиПроисшествия19 июля 2023 6:37

Дерево рухнуло на детскую площадку в сквере Октябрьского городка

Последствия инцидента сфотографировали 18 июля
Антон КОНОВАЛОВ

В Рязани дерево рухнуло на детскую площадку. Точнее - его часть. Фото с места событий появилось в группе «Типичная Рязань» вечером 18 июля.

Инцидент произошел в Октябрьском городке, а именно в Гвардейском сквере, где в 2022 году шли работы по благоустройству общественного пространства. Устанавливали, в том числе, и детское игровое оборудование.

Судя по всему, случившемуся поспособствовал сильный ветер с порывами до 18 м/с, который к слову, сохраняется и 19 июля. Региональное ГУ МЧС даже опубликовало по этому поводу метеопредупреждение.