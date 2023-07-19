Чиновниц под Рязанью заподозрили в массовом отравлении бездомных собак

В деревне Турлатово под Рязанью неизвестные отравили нескольких собак.

Под Рязанью, в деревне Турлатово, неизвестные массово отравили бездомных собак. Возмущенный пост от зоозащитницы Ольги Цынгалевой появился в НРВК. По ее словам, отравили «неагрессивных, стерилизованных и привитых собак. Все они были с клипсами».

Цынгалева предполагает, что к отравлению животных могут быть причастны сотрудницы Турлатовского сельского поселения.

«На видеозаписях видно, как в 11:00 сотрудницы администрации подкармливают собак порционно, выборочно, чтобы досталось каждой, неизвестными продуктами. Спустя пару часов, три собаки падают одна за другой, начинаются судороги, их рвет пеной и кровью, глаза приобретают алый оттенок», - пишет Ольга Цынгалева.

Активистка сообщила, что неравнодушные жители деревни уже написали коллективное письмо в полицию и передали все имеющиеся видеоматериалы.