Рязанца, открывшего стрельбу по людям на улице Новоселов, отдали под суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего рязанца. Его обвиняют в покушении на убийство трех человек, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, вечером 19 декабря 2022 года возле дома №7 по улице Новоселов местный житель, будучи сильно пьяным, спровоцировал конфликт с неизвестными ему мужчинами. Во время словесной перепалки рязанец открыл по ним стрельбу из огнестрельного оружия, тяжело ранив одного человека.

Потерпевшим удалось покинуть место происшествия, а раненого спасли медики.

Во время обыска у обвиняемого дома обнаружили и изъяли четыре единицы огнестрельного и две единицы газового оружия.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд.