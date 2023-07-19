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НовостиПроисшествия19 июля 2023 4:48

Рязанца, открывшего стрельбу по людям на улице Новоселов, отдали под суд

В Рязани будут судить мужчину, открывшего стрельбу по людям на улице Новоселов
Источник:kp.ru
Рязанца, открывшего стрельбу по людям на улице Новоселов, отдали под суд.

Рязанца, открывшего стрельбу по людям на улице Новоселов, отдали под суд.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего рязанца. Его обвиняют в покушении на убийство трех человек, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, вечером 19 декабря 2022 года возле дома №7 по улице Новоселов местный житель, будучи сильно пьяным, спровоцировал конфликт с неизвестными ему мужчинами. Во время словесной перепалки рязанец открыл по ним стрельбу из огнестрельного оружия, тяжело ранив одного человека.

Потерпевшим удалось покинуть место происшествия, а раненого спасли медики.

Во время обыска у обвиняемого дома обнаружили и изъяли четыре единицы огнестрельного и две единицы газового оружия.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд.