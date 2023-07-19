Остановку «Дом художника» в Рязани перенесли ближе к пл. Ленина

Новая остановка, но временная на Первомайском проспекте в Рязани.

Остановку «Дом художника», расположенную у здания военного госпиталя, перенесли ближе к площади Ленина. Теперь она находится у Дома общественных организаций (бывший Дом офицеров).

Как пояснили в администрации города, изменения эти временные, и связаны с ремонтом магистральных тепловых сетей на Первомайском проспекте.

Кроме того, на время ремонта рабочие оборудовали временный пешеходный переход на пересечении Первомайского проспекта и улицы Павлова (больше фото новой остановки).

После окончания работ общественный транспорт возобновит посадку и высадку пассажиров на остановке «Дом Художника».