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НовостиОбщество18 июля 2023 15:00

Единый контактный центр будет работать в Рязанской области по номеру 122

Запись к врачу, вызов врача на дом и военная служба по контракту попали в перечень вопросов, по которым там будут консультировать
Источник:kp.ru

Порядок организации работы Единого контрактного центра определило правительство Рязанской области. По единому номеру 122 рязанцев будут консультировать на тему оказания медицинской помощи и «прочим вопросам». Для обработки звонков будут применять голосовой чат-бот с использованием искусственного интеллекта, но, конечно, задействуют и живых операторов.

Среди вопросов, по которым в ЕКЦ готовы проконсультировать рязанцев, в документе названы запись на прием к врачу и вызов врача на дом, а среди прочих - «вопросы, связанным с прохождением военной службы».

Ранее глава областного минцифры Андрей Ульянов конкретизировал, что речь идет о контрактной службе. Также он упоминал, что по номеру 112 должны консультировать по мерами социальной поддержки.

Единый контактный центр будет работать на базе Центра информационных технологий Рязанской области.