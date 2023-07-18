Стали известны ведомства, где искажали уголовную статистику в Рязанской области

Пять силовых ведомств Рязанской области искажали уголовную статистику. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовную статистику в Рязанской области искажали пять силовых ведомств. Об этом КП-Рязань сообщил источник в правоохранительных органах.

«Статкарточки на преступления выставляют следователи и дознаватели всех правоохранительных органов, поэтому нельзя говорить, что какое-то одно управление числится в нарушителях», - сказал собеседник.

Из общего количества нарушений (6715) с января по июнь 2023 года разбивка по ведомствам выглядит следующим образом:

- УМВД России по Рязанской области — 6027 нарушений;

- СУ СК России по Рязанской области — 555 нарушений;

- УФССП России по Рязанской области — 65 нарушений;

- ГУ МЧС России по Рязанской области — 34 нарушения;

- УФСБ России по Рязанской области — 34 нарушения.

По данным прокуратуры Рязанской области, количество нарушений на 440 стало больше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге, 305 должностных лиц, из них - 40 руководителей, привлекли к дисциплинарной ответственности (читать подробнее).