В Рязани снизили ставки по ипотечным программам господдержки

Фото: Стройпромсервис.

С 12 июля по 31 августа «Стройпромсервис» с одним из ведущих банков подготовил для рязанцев выгодное предложение, снизив ставки по самым популярным ипотечным программам.

Минимальная ставка по «Семейной ипотеке» составит от 5,4%, по «Господдержке» — от 7,4%. Ипотеку с такими условиями можно оформить на срок до 30 лет без первого взноса. Предложение распространяется на все жилые комплексы компании.

Получить подробную информацию по квартирам и записаться на консультацию по ипотеке можно по телефону офиса продаж: +7 (4912) 247-000 или оставить заявку на сайте застройщика.

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Стройпромсервис.

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

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