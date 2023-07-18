Рязанцев 19 июля ждут дожди, грозы, град и сильный ветер.

В среду, 19 июля, в Рязани и области будет облачная погода с прояснениями, сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на метеорологов. Возможен кратковременный дождь, ночью - местами сильный, гроза, в отдельных районах - град.

Ветер прогнозируется западный, юго-западный, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +12... +17 градусов, днем +18... +23 градуса.

По информации специалистов центра «Фобос», 19 июля температура воздуха не поднимется выше 20 градусов.