Куда он смотрит?! Появилось видео наезда велосипедиста на рязанку с серьезными последствиями

Видео с наездом неустановленного велосипедиста на рязанку обнародовала Госавтоинспекция. Полиция ищет очевидцев ДТП. Фото: кадр видео УМВД по Рязанской области.

Госавтоинспекция обнародовала видео наезда неустановленного велосипедиста на 84-летнюю женщину. Следственное управление УМВД по Рязанской области ищет очевидцев случившегося.

ДТП случилось еще 12 апреля примерно в 17:45. Неизвестный сбил пожилую рязанку, которая шла по тротуару на улице Дзержинского от дома №42 (Рязанский музыкальный колледж) к остановке «Музучилище».

Судя по видео, пространства и времени для того, чтобы объехать женщину, у велосипедиста было предостаточно. Если парень, конечно, смотрел перед собой и понимал, что на тротуаре именно он должен уступать дорогу пешеходам, а не наоборот.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, полицейские просят обращаться по телефону 8(4912)44-46-08 или непосредственно в управление — на улицу Фирсова, 12к1.