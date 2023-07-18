Искажали уголовную статистику в Рязанской области более 300 правоохранителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

С января по июнь 2023 года прокуратура Рязанской области выявила 6715 нарушений, допущенных сотрудниками правоохранительных органов при «учете преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения». Это на 440 нарушений больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, сотрудники УМВД искажали сведения о преступлениях, совершенных в общественных местах – 193, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения – 142, а также лицами, ранее совершавшими преступления – 181.

Чтобы устранить нарушения, принято 230 мер прокурорского реагирования, по итогам рассмотрения которых статистические данные откорректировали. В итоге, 305 должностных лиц, из них - 40 руководителей, привлекли к дисциплинарной ответственности.