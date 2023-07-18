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НовостиОбщество18 июля 2023 10:15

Незаменимый специалист: Рязань лишилась профессора РГРТУ Сергея Карабанова

Умер профессор кафедры электронных приборов РГРТУ Сергей Карбанов
Источник:kp.ru
Умер профессор кафедры электронных приборов РГРТУ Сергей Карбанов.

Умер профессор кафедры электронных приборов РГРТУ Сергей Карбанов.

Ушел из жизни профессор кафедры электронных приборов Рязанского радиоуниверситета, доктор технических наук Сергей Карабанов. Об утрате вуз сообщил в официальной группе.

Выпускник «радика» Сергей Карабанов был видным специалистом в области электронной техники, радиоэлектроники и солнечной энергетики, новатором, активно занимался научной деятельностью. Работал на должности директора Рязанского завода металлокерамических приборов.

«Он был квалифицированным специалистом в области MEMS-технологий в электронике, руководителем научно-исследовательских работ, академиком Российской инженерной академии, лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники», - рассказали о Сергее Карабанове в РГРТУ.

В вузе отметили, что Сергей Карабанов внес неоценимый вклад в развитие научной деятельности и стал для альма-матер незаменимым сотрудником.