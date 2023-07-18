Стартовала пятая тематическая ярмарка на площади Победы в Рязани

Во вторник, 18 июля, стартовала пятая тематическая ярмарка на площади Победы. В этот раз она посвящена Дню торговли, который отмечается 22 июля (четвертую субботу июля – Ред.)

Ежедневно до 23 июля с 10:00 до 19:00 на ярмарке представят товары от производителей из Рязанского, Сапожковского, Старожиловского, Сасовского районов и Рязани.

В торговых палатках можно приобрести свежеиспеченные хлеб и пироги, а также различные овощи, мед, пряники, иван-чай и другие травяные сборы.

Кроме того, рязанцам предлагают изделия ручной работы, в том числе - сувениры из районов Рязанской области.