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НовостиОбщество18 июля 2023 9:42

В ближайшие часы Рязань может накрыть сильным дождем и градом

МЧС опубликовало метеопредупреждение о сильном дожде и граде
Источник:kp.ru
В ближайшие часы 18 июля Рязань может накрыть сильным дождем и градом.

В ближайшие часы 18 июля Рязань может накрыть сильным дождем и градом.

В ближайшие часы на территории Рязанской области ожидаются сильный дождь и град, предупреждает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на метеорологов. В ведомстве уточняют, что погода ухудшится в ближайшие три часа.

Кроме того, в МЧС предупредили о грозах с порывами ветра до 18 метров в секунду.

Ведомство традиционно просит рязанцев при непогоде ограничить по возможности время нахождения на улице.

Непогода может сохраниться и 19 июля.