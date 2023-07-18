Увидеть результаты новой кадастровой оценки и направить замечания могут рязанцы.

Прием замечаний к предварительным итогам кадастровой оценки объектов капитального строительства начался в Рязанской области. Ссылки на проект отчета опубликовал региональный Центр государственной кадастровой оценки.

«До 15 августа 2023 года любое заинтересованное лицо может направить в ГБУ РО «ЦГКО» замечания к проекту отчета», - сообщили в учреждении.

Способов несколько: через Госуслуги, отделения МФЦ, по электронной почте cgko@ryazan.gov.ru (в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя, на электронный адрес), обычной почтой. Также можно напрямую обратиться в офис ЦГКО на Солотчинском шоссе, 2.

Бланк заявления о замечаниях - тоже на сайте учреждения.

Зампред облправительства Юлия Швакова напомнила, что с 1 марта 2022 года кадастровая стоимость рассчитывается только на основании сведений из ЕГРН с учетом влияния ценообразующих факторов. Результаты новой оценки вступят в силу с 1 января 2024-го и будут действовать четыре года.

«Провести «работу над ошибками» в кадастровой оценке можно и после окончания периода приема замечаний, но сделать это будет сложнее. Поэтому, чтобы стоимость объекта не оказалась завышенной, нужно сделать необходимую корректировку уже в ближайший месяц», - прокомментировала Юлия Швакова.