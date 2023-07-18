«Мистическую» кражу раскрыли полицейские в Рязанской области

Со счета умершего списалась достаточно крупная сумма в Рязанской области. Фото: Александр ГЛУЗ

Сасовские полицейские раскрыли дело о крупной краже денег со счета умершего человека.

Накануне служба безопасности банка предоставила в полицию заявление о странном списании 205 873 рублей с карты недавно умершего 45-летнего клиента банка.

Оперативники угрозыска установили, что к хищению денег причастен 24-летний житель города Сасово.

По предварительной информации, молодой человек, являясь родственником умершего, воспользовался банковской картой и вывел со счета все деньги.

Следователь МО МВД России «Сасовский» возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).