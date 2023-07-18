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НовостиОбщество18 июля 2023 7:43

Названы самые высокооплачиваемые профессии июля в Рязани

В Рязани можно получать 150 тыс. рублей
Источник:kp.ru
Вот кто в Рязани можно получать зарплату 150 тыс. рублей.

Вот кто в Рязани можно получать зарплату 150 тыс. рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сервис по поиску работы SuperJob выбрал ТОП-5 высокооплачиваемых предложений июля в Рязани.

Первое место занимает вакансия программиста «1С», заработная плата достигает 150 тысяч рублей.

Главный энергетик занимает вторую строчку топа с зарплатой от 100 до 120 тысяч рублей.

Далее идут профессии оплата которых составляет менее 100 тысяч. Так, например, заместитель главбуха - от 80 тысяч рублей. Наравне с главным бухгалтером по оплате стоит прораб.

А завершает топовую пятерку вакансий инженер-сметчик, у которого есть возможность получать 60 тысяч рублей.