Еще 25 автобусов на газе закупит Рязань за 400 млн рублей из федерального бюджета.

До 1 февраля 2024 года Рязань закупит еще 25 низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Для этого федеральное правительство выделило Рязанской области 400 млн рублей, сообщил губернатор Павел Малков.

«Выделение средств на обновление автобусного парка одобрил президиум правительственной комиссии по региональному развитию», - добавил Малков.

Ранее о распределении 45 регионам, ранее подавшими заявки, средств на обновление автобусных парков объявил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин. В их числе была и Рязанская область.