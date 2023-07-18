Оформили кредит и вывели деньги. Попавшись на удочку онлайн-мошенников, рязанец лишился 800 тыс. рублей

Почти 800 тыс. рублей украли у рязанца через мобильное приложение.

Работник одного из предприятий в Рязани лишился почти 800 тыс. рублей, став жертвой мошенников. Хищение произошло через мобильное приложение, рассказали в областном УМВД.

35-летнему мужчине позвонил неизвестный, якобы из банка, и заявил, что ему заблокирован доступ в личный кабинет. Чтобы решить выдуманную проблему, самозванец предложил установить «специальное приложение».

«В действительности это оказалась программа удаленного доступа, с помощью которой злоумышленник смог войти в мобильный банк потерпевшего, оформить онлайн-кредит и вывести со счета 786 тыс. рублей», - сообщает пресс-служба полиции.

Следственный отдел МВД по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело по статье «Кража».