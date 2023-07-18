На маршрутках №32 снова стали принимать льготные карты для оплаты

С 18 июля рязанская маршрутка №32 возобновила прием льготных карт. Фото: "ВидСбоку".

С 18 июля в маршрутках №32 «улица Новоселов, 60 – Октябрьский городок» снова стали принимать к оплате льготные карты. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

По словам чиновников, перевозчик предоставил в мэрию все необходимые документы для заключения договора о предоставлении из бюджета города субсидий.

«Сейчас все документы предоставлены, на маршруте возобновлен прием льготных карт», - сообщили власти.

1 июля на коммерческом маршруте №32 перестали действовать льготы. Перевозчик в лице ИП Попова Е.А. заявила, что решение приняло городское управление транспорта, и в скором времени маршрут №32 могут закрыть вовсе. А уже 3 июля мэрия Рязани предложила жителям города альтернативу маршрутке №32.