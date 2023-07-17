Особняк-долгострой в центре Рязани выставили на продажу за 200 млн рублей

Частное лицо выставило на продажу особняк-долгострой в центре Рязани по адресу: улица Николодворянская, 10. Объявление с ценой 200 млн рублей появилось на сайте avito.ru.

«Под отделку» - так автор объявления описал степень готовности главного дома, строительство которого, как указал он сам началось еще в 2012 году. Это трехэтажное здание площадью 1500 кв.м с жилой мансардой и техническим этажом в классическом стиле.

На участке площадью 25 соток есть еще один дом - одноэтажный площадью 320 кв.м с гаражом на два автомобиля, подземным этажом и жилой мансардой.