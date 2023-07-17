В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошел мастер-класс по шахматам

Фото: "Единая Россия".

В Штабе общественной поддержки «Единой России» профессиональный шахматист Никита Лепешкин провел мастер-класс. В мероприятии приняли участие активисты регионального отделения партии, «Молодой Гвардии Единой России», Союза пенсионеров России. Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня шахмат.

Все участники смогли проверить свои способности и навыки многозадачности. Благодаря этой игре развивается концентрация внимания, критическое и абстрактное мышление, а также память и сила воли.