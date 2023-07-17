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НовостиОбщество17 июля 2023 14:28

В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошел мастер-класс по шахматам

Мероприятие организованно в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России» совместно с региональным Советом сторонников партии «Единая Россия»
Источник:kp.ru
Фото: "Единая Россия".

Фото: "Единая Россия".

В Штабе общественной поддержки «Единой России» профессиональный шахматист Никита Лепешкин провел мастер-класс. В мероприятии приняли участие активисты регионального отделения партии, «Молодой Гвардии Единой России», Союза пенсионеров России. Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня шахмат.

Все участники смогли проверить свои способности и навыки многозадачности. Благодаря этой игре развивается концентрация внимания, критическое и абстрактное мышление, а также память и сила воли.