Рязанским контрактникам могут продлить льготы по транспортному налогу

В Рязанской области предложили продлить льготу по транспортному налогу для контрактников и добровольцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованным рязанцам и добровольцам, участвующим в СВО, хотят продлить льготу по уплате транспортного налога. При этом не должно учитываться количество транспорта и мощность двигателя, сообщает «РВ» со ссылкой на рязанское отделение Комитета семей воинов Отечества (КСВО).

Льгота на транспортный налог в Рязанской области действовала на налоговый период 2021 года, но уже осенью 2023 года необходимо платить налоги за 2022 год.

«Было бы правильно продлить эту льготу на тех же условиях, а также распространить ее на контрактников и добровольцев. Меры поддержки должны быть одинаковыми», - считают в КСВО.