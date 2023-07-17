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НовостиОбщество17 июля 2023 13:31

Рязанским контрактникам могут продлить льготы по транспортному налогу

Мобилизованным и контрактникам могут продлить льготы по транспортному налогу
Источник:kp.ru
В Рязанской области предложили продлить льготу по транспортному налогу для контрактников и добровольцев.

В Рязанской области предложили продлить льготу по транспортному налогу для контрактников и добровольцев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованным рязанцам и добровольцам, участвующим в СВО, хотят продлить льготу по уплате транспортного налога. При этом не должно учитываться количество транспорта и мощность двигателя, сообщает «РВ» со ссылкой на рязанское отделение Комитета семей воинов Отечества (КСВО).

Льгота на транспортный налог в Рязанской области действовала на налоговый период 2021 года, но уже осенью 2023 года необходимо платить налоги за 2022 год.

«Было бы правильно продлить эту льготу на тех же условиях, а также распространить ее на контрактников и добровольцев. Меры поддержки должны быть одинаковыми», - считают в КСВО.