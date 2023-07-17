Реконструкции водопровода в Рязани добивается от горадминистрации прокуратура

Прокуратура требует от администрации Рязани реконструировать водопроводные сети по улице Полевой и по всем улицам поселке Мирный. О подаче иска в суд объявила пресс-служба госоргана.

Износ водопровода, к которому подключены свыше 540 жилых объектов, по данным прокуратуры, превышает 85%. Ремонт и замены не запланированы.

В мае 2023 прокуратура вносила в адрес главы горадминистрации представление, но должных мер чиновники и муниципальный «Водоканал» не предприняли.

«Бездействие муниципального предприятия по ремонту водопроводных сетей может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с обеспечением водоснабжения, опасных для жизни и здоровья и нарушает права граждан на качественное водоснабжение», - последовал вывод прокураторы.