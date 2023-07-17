Без горячей воды 18 июля останутся жители 21 улицы Рязани

Горячую воду отключат на 21 улице Рязани уже 18 июля.

Во вторник, 18 июля, на двух десятках улиц Рязани отключат подачу горячей воды, предупреждает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения - плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

Воды не будет на улицах Кальной, Быстрецкой, Есенина, Новой, Попова, Радиозаводской, Электрозаводской, Фирсова, Совхозной, Березовой, Щорса, Гоголя, Черновицкой, Нахимова, Корнилова, Кутузова, Котовского, Мусоргского, Ушакова, а также на Касимовском шоссе и площади Попова.

Адреса, где не будет горячей воды с 18 по 29 июля:

- улица Кальная, 11 (детсад №26 «Карусель»), д. 17 (школа №73), д. 15;

- улица Быстрецкая, 26 (детсад №36), д. 19 корп. 1, д. 20, д. 23, д. 24, д. 25;

- улица Есенина, д. 1б;

- Касимовское шоссе, д. 13;

- улица Новая, д. 68/22, д. 84;

- площадь Попова, д. 6/6;

- улица Попова, д. 18, д. 19/43, д. 22/51;

- улица Радиозаводская, д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 11/27;

- улица Электрозаводская, д. 51;

- улица Фирсова, д. 29;

- улица Совхозная, д. 6.

Адреса, где не будет горячей воды с 18 по 31 июля:

- улица Березовая, д. 1и (детсад №43), д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1г, д. 1д, д. 1е, д. 1ж, д. 1з, д. 1к, д. 1л, д. 1м, д. 1н, д. 2, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12;

- улица Щорса, д. 33а (детсад №116 «Семицветик»), д. 1, д. 2а, д. 2б, д. 2в, д. 5, д. 33/9, д. 35, д. 35 корп. 1, д. 35 корп. 2, д. 37, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2;

- улица Гоголя, д. 37 корп. 1 (детсад №136 «Журавлик»), д. 29, д. 31, д. 33, д. 33 корп. 1, д. 35, д. 35 корп. 1, д. 35 корп. 2, д. 35 корп. 3, д. 37, д. 39, д. 43/26, д. 45, д. 45 корп. 1, д. 45 корп. 2;

- улица Черновицкая, д. 25а (детсад №143), д. 32а (детсад №145 «Золотой ключик»), д. 23а (школа №64), д. 19, д. 19 корп. 1, д. 21 корп. 1, д. 23, д. 23 корп. 1, д. 23 корп. 2, д. 23 корп. 3, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 25 корп. 2, д. 27, д. 27 корп. 1, д. 27 корп. 2, д. 27 корп. 3, д. 28, д. 28а, д. 30, д. 30а, д. 30б, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 2, д. 34, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 34 корп. 3, д. 36, д. 38, д. 38 корп. 1, д. 38 корп. 2, д. 38 корп. 3;

- улица Нахимова, д. 1 (школа №57), д. 3, д. 3 корп. 1, д. 66 корп. 1, д. 66 корп. 2, д. 68;

- улица Корнилова, д. 2б;

- улица Котовского, д. 1/3;

- улица Кутузова, д. 12 корп. 1, д. 46 (Рязанский многопрофильный колледж), д. 46 корп. 1;

- улица Мусоргского, д. 67 (Рязанский многопрофильный колледж), д. 66, д. 68 корп. 1, д. 68 корп. 2;

- улица Ушакова, д. 2б.