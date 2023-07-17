Первый зампред Анна Рослякова 19 июля доложит общественности о своей работе

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова выступит с отчетом 19 июля. Фото: Александр КОРОЛЕВ.

19 июля первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова выступит с публичным докладом. Чиновница доложит общественности об основных результатах и планах работы ведомств, работу которых курирует:

- министерство природопользования Рязанской области;

- государственная инспекция строительного надзора Рязанской области;

- министерство территориальной политики Рязанской области;

- ГУ по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области;

- комитет по делам молодежи Рязанской области;

- комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области.

Рязанцам предлагают уже сейчас задавать вопросы в правительственном паблике «Рязанская область» в комментариях.

Пройдет отчет первого зампреда в «Точке кипения», начало в 13:00.

Сразу после окончания публичного доклада власти проведут несколько круглых столов с представителями ведомств, которые курирует Рослякова:

- комитет по делам молодежи в «Точке кипения» — по вопросам молодежной политики;

- министерство по делам территорий — круглый стол в Доме общественных организаций. Начало в 14:30;

- министерство природопользования — в конференц-зале министерства (улица Есенина, 9). Начало в 14:30;

- инспекция госстройнадзора — в помещении инспекции (улица Чапаева, 56). Начало в 14:30;

- главное управление по работе с федеральными органами власти — в конференц-зале управления (улица Есенина, 9). Начало в 14:30;

- комитет по информации и массовым коммуникации проведет первое заседание нового общественного совета в «Точке кипения».