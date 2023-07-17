РМПТС запустило трансляцию с перекрытого участка Первомайского проспекта.

МУП «РМПТС» на официальном сайте запустило трансляцию с Первомайского проспекта, где с ночи на 15 июля ограничено движение транспорта из-за капремонта тепломагистрали. Камеры, работающие в двух направлениях, показывают участок в районе остановки «Дом художника».

Пока идут работы, между улицами Каширина и Пожалостина движение осуществляется только по одной. Причем проезд разрешен только общественному транспорту, тогда как остальной поток должен пользоваться объездными путями. Однако, как видно по трансляции, множество водителей не обращают внимание на знак выделенной полосы.

Ранее администрация объявила, что на участке устанавливаются камеры фиксации нарушений ПДД - на проезд частного транспорта по «выделенке».