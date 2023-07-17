«Капитал – строитель жилья» помогает в благоустройстве сквера на улице Есенина

Благоустройство парков, скверов и просто мест для общественного пользования – важная миссия, так как это, безусловно, влияет на жизнь горожан и гостей города. Застройщик «Капитал – строитель жилья» принимает активное участие в благоустройстве общегородских мест и уже за 2023 год помог нескольким паркам и скверам нашего города принять достойный вид. Безусловно, компания строит надежные дома и заботится и придомовой территории, стараясь сделать ее комфортной и современной, но на этот раз речь пойдет о сквере в центре Рязани на улице Есенина.

Сквер нуждался в ремонте и реставрации, так как пользуется популярностью среди жителей, и «Капитал» принял активное участие в облагораживании территории. В период теплых летних вечеров прогулка по тенистому скверу – незаменимая вещь для жителей города, и компания это прекрасно понимает и старается создать для рязанцев комфортные условия для повседневной жизни. Сквер находится в самом центре, и, конечно, является местом притяжения для жителей из разных районов, что подтверждает важность в его благоустройстве.

Застройщик «Капитал – строитель жилья» задал уверенный темп в помощи развития города, и своим примером хочет сказать: «Делай как мы, делай лучше нас!», ведь благоустройство и развитие города не только в руках государственных учреждений. Каждая неравнодушная компания всегда может оказать поддержку и сделать жизнь рязанцев еще лучше!