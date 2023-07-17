Муки выбора: «Москвич», «Лада», «китаец» или б/у

Автомобильный рынок в стране в последнее время сильно изменился. Ушли из России европейские производители, японцы и корейцы. Цены взлетели до небес, автомобиль стал едва ли не дороже квартиры.
Реалии сегодняшнего дня – выбрать наименьшее из зол по наименьшей из возможных цен. Впрочем, насчет зол – это, скорее, привычное заблуждение. Отечественные авто по качеству практически не уступают зарубежным одноклассникам. А китайский автопром и вовсе сделал серьезный шаг вперед – автолюбители, пересевшие в «китайца», отмечают возросший уровень оснащения и качества.
На первый план выходит вопрос цены. Многие владельцы автомобилей предпочитают вкладываться в текущий ремонт своих машин, полагая, что это значительно дешевле покупки новой.
Сегодняшний опрос - об автомобильных предпочтениях рязанцев в современных реалиях.
Если вы планируете покупку автомобиля, что предпочтете?
- Автоваз;
- Москвич;
- Китайский;
- Буду искать возможность купить серьезное авто;
- Подержанную иномарку;
- Подержанный любой;
- Не планирую менять машину – дорого;
- Ничего покупать не буду, дешевле на такси. И уж тем более, на общественном транспорте;
- Другой вариант – в комментариях.
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