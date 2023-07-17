Рухнувшая береза у школы №56 в Рязани едва не задела двух девушек

У школы в Рязани дерево упало рядом с людьми.

В микрорайоне Канищево в Рязани рухнула береза, едва не задев двух девушек. Момент происшествия зафиксировала камера видеорегистратора из припаркованного недалеко автомобиля.

Все произошло на дороге между школой №56 (улица Бирюзова, 13а) и детским садом №124 «Радость моя».

«Упало дерево. Чуть не прибило двух девушек, а ведь рядом детский сад», - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как две девушки идут по тротуару и в метре от них разлетаются части ствола и веток.