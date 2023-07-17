Рязанские собачники оккупировали со своими питомцами стадион школы №67

Школьный стадион в Рязани используется для выгула собак.

Стадион школы №67 (улица Тимакова, 7) превратился в площадку для выгула собак. По словам местных жителей, собачники буквально оккупировали место для занятий спортом.

«Собаки без намордников, без поводков. Собаки большие, а там дети гуляют! Весь стадион потом загажен фекалиями», - сообщил один из подписчиков RZN_Life.

Между тем в Рязани до конца года может появиться площадка для выгула собак на зеленой зоне за домом №27 корпус 3 по улице Черновицкой. Стоимость всех работ по обустройству и благоустройству – 3,75 млн рублей (читать подробнее).