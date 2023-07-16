Неизвестные ободрали 11 сосен в Солотчинском лесничестве под Рязанью

В Солотче вандалы ободрали кору с 11 сосен у тропы Паустовского.

Под Рязанью на территории Солотчинского лесничества неизвестные повредили 11 сосен. Сообщение о происшествии появилось в официальной группе ГКУ РО «Солотчинское лесничество». Указывается, что кору ободрали со стволов деревьев на высоте двух метров, поэтому сосны погибнут.

«В настоящее время уточняется сумма ущерба. Просим неравнодушных граждан, отдыхающих на территории Солотчи, любителей прогулок по «Тропе Паустовского», обращать внимание на людей, сдирающих кору со здоровых деревьев. Незамедлительно сообщайте сотрудникам лесничества или в полицию», - призвали лесничие, напомнив, что за подобное «нарушение предусмотрены административная и уголовная ответственности».

Известно, что сосновую кору любят собирать цветоводы и садоводы в качестве удобрения для своих плантаций, либо для декоративного украшения.