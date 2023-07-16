Опубликовано фото задержанного рязанца, готовившего покушение на Собчак

Появились фотографии задержанного рязанца, готовившего покушение на Собчак и Симоньян.

Появилось фото задержанного в Рязани участника группы, которая готовила покушение на убийство телеведущих Ксению Собчак и Маргариту Симоньян. Снимки, вероятно предоставленные правоохранительными органами, появились в tg-канале «Тула. ЭкстремиZм».

Ранее сообщалось, что одним из обвиняемых в подготовке покушения на телеведущих оказался 22-летний рязанский правый активист Егор Савельев.

У задержанных молодых людей нашли автомат Калашникова с патронами, а также дубинки, ножи и кастеты. Кроме того, обнаружили флаги с нацисткой символикой.