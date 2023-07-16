Площадка для выгула собак за 3,75 млн рублей появится на Черновицкой в Рязани

Площадка для выгула собак за 3,75 млн рублей появится на улице Черновицкой в Рязани.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Рязани может появиться еще одна площадка для выгула собак. Городские чиновники опубликовали соответствующую заявку на портале госзакупок.
Благоустраивать территорию будут на зеленой зоне за домом №27 корпус 3 по улице Черновицкой.
Будущий подрядчик должен будет установить пять бетонных урн, четыре бетонных лавочки со спинкой, а также снаряды для дрессировки собак – тройной барьер, бум, тоннель и балансир.
Начальная (максимальная) цена контракта – 3,75 млн рублей. Как указано в проекте договора, источник финансирования - бюджет города Рязани, в том числе деньги, поступившие из областного бюджета Рязанской области.