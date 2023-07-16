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НовостиОбщество16 июля 2023 13:09

Площадка для выгула собак за 3,75 млн рублей появится на Черновицкой в Рязани

На улице Черновицкой в Рязани построят площадку для выгула собак за 3,75 млн рублей
Источник:kp.ru
Площадка для выгула собак за 3,75 млн рублей появится на улице Черновицкой в Рязани.

Площадка для выгула собак за 3,75 млн рублей появится на улице Черновицкой в Рязани.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязани может появиться еще одна площадка для выгула собак. Городские чиновники опубликовали соответствующую заявку на портале госзакупок.

Благоустраивать территорию будут на зеленой зоне за домом №27 корпус 3 по улице Черновицкой.

Будущий подрядчик должен будет установить пять бетонных урн, четыре бетонных лавочки со спинкой, а также снаряды для дрессировки собак – тройной барьер, бум, тоннель и балансир.

Начальная (максимальная) цена контракта – 3,75 млн рублей. Как указано в проекте договора, источник финансирования - бюджет города Рязани, в том числе деньги, поступившие из областного бюджета Рязанской области.