Жара вернется в Рязань 17 июля, но ненадолго, потом снова будут дожди

В Рязанской области потеплеет до +27°С.

В понедельник, 17 июля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, предупреждает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в понедельник прогнозируется северо-западный, порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +10... +15 градусов, днем +22... +27 градусов.

По информации специалистов центра «Фобос», жаркая погода придет ненадолго, уже в среду, 19 июля, фронтальный раздел откроет дорогу холодному воздуха. На фоне кратковременных дождей будет уже не теплее + 22 градусов. Да и до конца рабочей недели время от времени будут идти дожди, а дневная температура останется в пределах +19… +21 градус.