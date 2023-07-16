Трое неизвестных избили в Соколовке 16-летнего рязанца

В Рязани 15 июля произошло нападение на подростка. Фото: Тимур ХАНОВ.

Вечером 15 июля на улице 1-я Механизаторов возле супермаркета «Пятерочка» трое неизвестных напали на 16-летнего юношу. Сообщение о происшествии опубликовали в паблике «ДТП и ЧП Рязань»

Сообщается, что нападение было с целью ограбления, неизвестные пытались отобрать у парня телефон. Юноша смог его отстоять, но «получил множество повреждений: сломан нос, поврежден глаз, разорвана бровь». Врачи наложили швы.

По словам мамы потерпевшего, побои сняты, а заявление в полицию написано.

«Огромная просьба, может кто видел, запись видеорегистратора в автомобиле зафиксировала что-то, хоть какую-то информацию, прошу сообщить по телефону: 112», - говорится в сообщении.