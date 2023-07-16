На певца Хабиба на фестивале «Малина» под Рязанью пришли 8 тысяч человек. Фото: канал Артема Никитина - Никитин Online.

На певца Хабиба (Хабиб Шарипов) на фестивале «Малина» в Рыбновском районе под Рязанью пришли восемь тысяч человек. 33-летний исполнитель и видеоблогер-тиктокер выступил перед рязанцами с единственной песней – «Ягода малинка» - своим главным хитом.

«Несмотря на непогоду, фестиваль «Малина» в этом году не просто удался, а прошел на ура! В общей сложности на празднике побывало более 8 тысяч человек. Отличного настроения, ярких впечатлений и ягод хватило всем», - написал зампред рязанского правительства Артем Никитин.